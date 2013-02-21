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21 февраля 2013, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучена связь между кофеином и весом ребенка при рождении, ученые доказали, что у беременной, употребляющей кофеин, вес новорожденного ребенка может быть пониженным, а срок беременности может увеличиться.

Специалисты Норвежского института общественного здравоохранения в течение 10 лет вели исследование 60 тысяч беременностей, оказалось, что ежедневные 100 мг кофеина уменьшали вес новорожденного примерно на 21-28 граммов, а период беременности удлинялся на 5 часов.