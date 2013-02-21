До Хабаровского края свиной грипп долетел самолетом

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21 февраля 2013, 10:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае впервые в этом году выявлено заболевание свиного гриппом человека. В аэропорту столицы региона штамм гриппа A/H1N1 нашли у школьника, вернувшегося с отдыха из Таиланда. Диагноз подтвержден лабораторно.

За ребенком наблюдают врачи.

В целом по краю эпидпорог по гриппу и ОРВИ в крае не превышен, сообщает хабаровское Управление Роспотребнадзора. Но в городе Комсомольске-на-Амуре и Верхнебуреинском районе уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ выше эпидемических порогов.

По данным еженедельной лабораторной диагностики среди населения циркулируют штаммы вирусов гриппа А/H3N2/, В и респираторные вирусы негриппозной этиологии (метапневмовирус, риновирус, респираторно-синцитиальный вирус, вирусы парагриппа).