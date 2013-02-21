Частое употребление блюд, приготовленных во фритюре, ведет к мужской онкологии

//Здоровье

21 февраля 2013, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Еще один довод в пользу здорового питания озвучили ученые: частое употребление блюд, приготовленных во фритюрнице, ведет к мужской онкологии, масштабные исследования проводились в онкологическом центре Фреда Хатчинсона, Сиэтл, США.

Выводы специалистов оказались шокирующими: употребление жареной пищи чаще одного раза в неделю на треть ( на 30-37 процентов )увеличивает риск возникновения и развития у мужчины рака простаты.

В список блюд, которые должны быть исключены из рациона - чипсы, жареная курица и рыба, рыба в кляре, пончики и любая пища, приготовленная на кипящем масле. На образование смертельных клеток рака влияют канцерогены, образующиеся при жарке. В СМИ Европы отмечается, что исследование влияния продуктов, жаренных во фритюре, на развитие злокачественных опухолей проведено впервые.