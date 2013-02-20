Минздрав решил заняться нуждающимися в лечении за рубежом

//Здоровье

20 февраля 2013, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав России предлагает благотворительным организациям сообщать об их подопечных до начала сбора средств на лечение, так как в большинстве случаев медпомощь может быть оказана бесплатно за счет средств бюджета.



Идея сотрудничества с общественными организациями родилась после того, как Вероника Скворцова дала поручение внимательнее изучить, для каких именно случаев объявляется сбор пожертвований. Очень многим детям, как оказалось, реально помочь дома, причем обеспечив достойное качество лечения. Отправлять сведения о пациентах, которым требуются средства на лечение, можно на электронную почту Минздрава: help@rosminzdrav.ru.





