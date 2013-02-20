ООН: Воздействие веществ, разрушающих гормональную систему, перешло все границы

//Здоровье

20 февраля 2013, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Многие синтетические вещества, которые используются в средствах бытовой химии и в промышленных изделиях, могут иметь разрушительное воздействие на гормональную систему и приводить к серьезным негативным последствиям для здоровья.

Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Научные данные о химических веществах, разрушающих эндокринную систему".

"Для получения более полного представления о воздействии эндокринных разрушителей на здоровье и окружающую среду нам срочно необходимы дополнительные исследования", - заявила директор департамента ВОЗ по общественному здравоохранению и окружающей среде Мария Нейра.

Согласно данным нового доклада, некоторые вещества, известные как эндокринные разрушители, могут изменять функции гормональной системы. А ведь здоровье человека зависит от хорошо функционирующей эндокринной системы, которая регулирует высвобождение определенных гормонов, имеющих важное значение для таких функций, как метаболизм, рост и развитие, сон и настроение.

Некоторые такие химические вещества встречаются в природе, а их синтетические разновидности можно обнаружить в пестицидах, электронных устройствах, продуктах для личной гигиены и косметических средствах. Их используют также и в качестве добавок в пищевых продуктах.

Авторы доклада выражают обеспокоенность по поводу потенциально опасного воздействия таких химических веществ на развитие неопущения яичка у мальчиков, рака молочной железы у женщин, рака простаты у мужчин, последствий, связанных с развитием нервной системы у мальчиков и рака щитовидной железы.

Опасные химические вещества могут попадать в окружающую среду, главным образом, из промышленных и городских отбросов, сельскохозяйственных отходов и при сжигании и утилизации мусора. Человек может подвергаться воздействию при потреблении пищевых продуктов и воды, вдыхании газов, пыли и мельчайших частиц, содержащихся в воздухе, при попадании этих веществ на кожу.

"Химические вещества все шире используются в современной жизни и являются важной частью национальной экономики многих стран, но неправильное управление химическими веществами ставит под угрозу достижение основных целей в области развития и обеспечение устойчивого развития для всех", — заявил заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный директор ЮНЕП Ахим Штайнер.

Он призвал доноров выделить средства на проведение новых исследований.

В докладе также отмечается, что опасения вызывает также и воздействие эндокринных разрушителей на диких животных.

"На основании исследований, проведенных в последние десять лет, можно сделать вывод о том, что эндокринные нарушения встречаются гораздо чаще и являются более сложными, чем считалось ранее", - заявил профессор Стокгольмского университета и главный редактор доклада Аке Бергман.