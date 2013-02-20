В Роспотребнадзор поступил от "Лиги безопасного интернета" перечень специалистов, дающих экспертные заключения об информации, содержащейся в глобальной Сети. Санитарное ведомство планирует работать с ними плотно.
В частности, сейчас ведется оценка интернет-сайтов "на предмет наличия запрещенной информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства", сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Тем самым "Лига безопасного интернета" осуществляет реальные действия, направленные на предотвращение распространения в глобальной Сети запрещенной Законом информации.
Консолидированные действия крупнейших интернет-провайдеров, интернет-хостингов, представителей бизнеса и общественности позволяют достичь значимых успехов в борьбе с распространением запрещенной законодательством информации.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ожидает предложения к составу экспертов также и от других заинтересованных лиц и организаций.