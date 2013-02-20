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20 февраля 2013, 09:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Роспотребнадзор поступил от "Лиги безопасного интернета" перечень специалистов, дающих экспертные заключения об информации, содержащейся в глобальной Сети. Санитарное ведомство планирует работать с ними плотно.

В частности, сейчас ведется оценка интернет-сайтов "на предмет наличия запрещенной информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства", сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Тем самым "Лига безопасного интернета" осуществляет реальные действия, направленные на предотвращение распространения в глобальной Сети запрещенной Законом информации.

Консолидированные действия крупнейших интернет-провайдеров, интернет-хостингов, представителей бизнеса и общественности позволяют достичь значимых успехов в борьбе с распространением запрещенной законодательством информации.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ожидает предложения к составу экспертов также и от других заинтересованных лиц и организаций.