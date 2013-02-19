Полезные свойства молока в очередной раз подвергнуты сомнению

//Здоровье

19 февраля 2013, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Полезные свойства привычного с детства молока в очередной раз подвергнуты сомнению, так как его потребление сверх меры может привести к возникновению у человека довольно серьезных заболеваний.

Ещё два года назад из списка полезных для здоровья продуктов согласно решению Альянса врачей мира, который действует под эгидой Гарвардской школы, США, молоко было исключено, напоминают Медвести.

Врачи мотивируют тем, что для увеличения надоя коровам, как правило, дают специальный корм с гормональными веществами, которые, попадая в организм человека, могут спровоцировать возникновение раковых новообразований.