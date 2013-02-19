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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Школьников уже весной ждет новый обязательный экзамен - тест на курение

19 февраля 2013, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве планируют сделать обязательным тест для детей среднего и старшего школьного возраста на курение, который будет проводиться во время ежегодной диспансеризации. Современная техника определит, курит школьник или нет.

На кардинальные меры толкнули шокирующие цифры: средний возраст начинающего курильщика за последние годы достиг в России отметки 10-11 лет. При этом среди старшеклассников от никотиновой зависимости страдает почти каждый третий юноша.

Планируется, что первые тесты на курение пройдут в школах уже весной. Затем их будут проводить ежегодно.

Результаты будут сообщаться только родителям. У них, кстати, будет возможность отказаться от того, чтобы их ребенок проходил такое обследование.

ЛБ

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