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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Названы продукты, которые могут спровоцировать ночные кошмары

19 февраля 2013, 06:48 [ «Аргументы Недели» ]

Диетологи и психологи, работающие над проблемой бессонницы, назвали продукты питания, которые, по их данным, могут спровоцировать у человека существенное расстройство сна и вызвать ночные кошмары.
 
Над вопросом, что вызывает ночные кошмары, работали специалисты клиники Кливленда.
 
В итоге оказалось, что острая пища может спровоцировать ночные кошмары. Уже было известно, что усиленный обмен веществ в организме вызывается перекусом на ночь, а вот острая, пряная пища еще способствует и повышению температуры, что приводит к росту активности мозга.
 
Рецепт. как избежать ночных кошмаров, прост: необходимо отказаться от приема тяжелой и острой пищи за 2-3 часа до сна, пишут Интернет-СМИ.
ЕП

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