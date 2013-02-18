Ученые уверены, что занятия музыкой в детстве помогут развить интеллект

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18 февраля 2013, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты Монреальского научно-исследовательского института неврологии уверены, что занятия музыкой в раннем детстве (а именно - в возрасте от 6 до 8 лет) помогут развить интеллект ребенка.

«Начало занятий музыкой в возрасте до семи лет скорей всего ускорит нормальный процесс созревания связей между моторными и сенсорными областями мозга, создавая ту особо прочную структуру, на основе которой и будут выстраиваться навыки игры», - говорит автор исследования профессор психологии Вирджиния Пенхьюн.

Отметим, что занятия музыкой рекомендованы детям, даже если у них не может быть гениальных результатов. Специалисты уточняют, что, чем дольше продолжаются занятия, тем более умными дети бывают в последующие годы.