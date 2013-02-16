Американские ученые назвали три продукта, продлевающие жизнь

//Здоровье

16 февраля 2013, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Американские ученые назвали три продукта, которые можно добавить в свой рацион и продлить жизнь.

На продолжительность жизни и долголетие влияют положительно арбузы, дыни и огурцы.



На циркуляции крови в организме человека и на уровень давления влияет оксид азота. Ученые выявили, что именно оксид азота и увеличивает продолжительность жизни. Это вещество вырабатывается в организме людей естественным образом, передает Meddaily.

Оксид азота защищает ткани сосудов и сердца от смерти из-за нехватки кислорода, когда снижается приток крови к важнейшим органам . Он расширяет сосуды и расслабляем их. Оксид азота вырабатывается в ходе синтеза аминокислот — L-аргинина и цитруллина. L-аргинин содержат продукты: рыба тунец, креветки, гребешки, анчоусы, кедровые орехи, миндаль, фисташки, овес и зародыши пшеницы.

Цитруллин можно найти в огурцах, дыне и арбузе.

В США медицинский центр Лангон провел исследование с лабораторными червями. По данным исследователей, оксид азота, активируя 65 разных генов, увеличивал продолжительность жизни червей на 15 процентов. Они были защищены от стресса.

С возрастом у людей уровень оксида снижается.

Но если его искусственно повысить, добавляя в рацион соответствующие продукты, можно усилить иммунитет, стрессоустойчивость и тем самым продлить жизнь.