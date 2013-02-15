В Москве замедлился рост заболеваемости гриппом

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15 февраля 2013, 18:30 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве а первые три дня текущей недели отмечается снижение заболеваемости гриппом во всех возрастных категориях, кроме группы детей в возрасте до двух лет, сообщила в ходе совещания по оперативным вопросам главный санитарный врач столицы, руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

В возрастной группе 0-2 года наблюдается рост числа заболевших на 2%.

С начала нынешнего эпидсезона зафиксирован 1651 человек, заболевший гриппом.

Елена Андреева напомнила, что на 5–6-ю неделю эпидсезона было зафиксировано превышение расчётных эпидемических порогов заболеваемости среди детей в возрасте до двух лет на 25%, среди детей от трёх до шести лет - на 18,2%, среди детей 7-14 лет - на 4,8%. Среди взрослого населения превышение порога составило 8%.

"Хочу сказать, что ситуация в городе, несмотря на эти цифры, умеренная", - отметила Елена Андреева и добавила, что профилактические меры, которые были приняты в Москве, дали свои результаты. Так, в городе было привито 2 млн 750 тыс. человек. Особый режим введён в столичных школах: работники и ученики носят маски, в помещениях регулярно проводится дезинфекция, а если более 25% учеников класса заболевают гриппом, то класс закрывается на карантин.

Глава столичного управления Роспотребнадзора добавила, что специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве осуществляют наблюдение в аэропортах за всеми прибывающими рейсами из Китая и США, так как в этих странах уровень заболевания гриппом является высоким, передает пресс-служба правительства Москвы.