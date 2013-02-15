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Академик Чучалин возглавил Совет по этике при Минздраве России
15 февраля 2013, 18:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Утвержден состав Совета по этике при Минздраве РФ, деятельность которого направлена на защиту жизни, здоровья и прав пациентов, принимающих участие в клинических исследованиях лекарственных препаратов.
В состав Совета вошли представители медицинской науки и практики, общественных и религиозных организаций, средств массовой информации.
Возглавил Совет Александр Чучалин, академик РАМН, профессор, директор Научно-исследовательского института пульмонологии ФМБА России, сообщает пресс-служба Минздрава России.
В задачи Совета входит проведение этической экспертизы документов по клиническому исследованию лекарственных препаратов для медицинского применения и выдача заключений об этической обоснованности возможности или невозможности проведения клинического исследования.