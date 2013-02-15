ВОЗ опубликовал исследование о курящих подростках России

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15 февраля 2013, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр ВГТРК.

Российские подростки стали значительно реже употреблять алкоголь и табак. Об этом говорится в отчете Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, передает Центр новостей ООН в пятницу.



Согласно этим данным, число 13-летних девочек в России, которые курят не реже одного раз в неделю, за последний год сократилось почти в три раза. Этот показатель среди 15-летних девочек и мальчиков значительно снизился. Уровень употребления алкоголя, который постоянно рос с 1998 по 2006 год, также существенно сократился.



В ВОЗ отмечают, что, несмотря на улучшение ситуации, показатели в России остаются высокими.