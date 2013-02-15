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//Здоровье

Названа одна из причин детского аутизма

15 февраля 2013, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Медики не зря настоятельно рекомендуют будущим мамам пристально следить за своим здоровьем, так, названа одна из причин детского аутизма - к нему может привести воспаление, которое пережила мать во время беременности.
 
Детский аутизм может возникнуть из-за пережитого беременной воспаления, уверены ученые из Университета Колумбии, болезнь у плода может развиться из-за высокого уровня С-реактивного белка в крови беременной женщин, пишут Медвести.
 
К детскому аутизму, относятся, в том числе, синдром Ретта, синдром Каннера, синдром Аспергера, детское дезинтегративное расстройство и атипичный аутизм.
ЕП

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