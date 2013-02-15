//Здоровье

15 февраля 2013, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

Томатный сок эффективно поможет прийти в норму после спортивных тренировок, именно томатный сок нормализует показатели крови после тренировок, уверены ученые из Греции, которые провели исследование.

В эксперименте, который длился два месяца, приняли участие 15 атлетов, у добровольцев измеряли показатели здоровья, в то время как девять участников пили томатный сок, а остальные – газированные энергетические напитки. По итогам объявлено, что томатный сок, употребленный после тренировки, стабилизировал даже уровень глюкозы в крови.

Ученые считают, что такое целительное воздействие томатный сок оказывает на кровь человека благодаря пигменту ликопину.