Минздрав России подготовил проект приказа "Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи". Документ заменит приказ, действующий с 2004 года.

Минздрав намерен разрешить "скорым" приезжать на вызов с опозданием . В настоящее время "подстанции скорой медицинской помощи организуются с расчетом 20-минутной транспортной доступности". По данным столичного департамента здравоохранения, что сейчас среднее время приезда государственной скорой помощи по Москве составляет 16,9 минуты.

Время приезда государственной "скорой" регулируется, бригада должна приезжать по своему району за 20 минут. Но коммерческие организации, оказывающие те же услуги, не в состоянии выдерживать этот график. Это связано с тем, что пункт оказания платных услуг "скорой" может быть единственным в городе. И все города можно пересечь за 20 минут.Эксперты опасаются, что государственная неотложка после отмены норматива станет такой же нескорой, как и коммерческая, пишет газета "Известия".

Минздрав также исключает из приказа "Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" правило, согласно которому пациенты, доставленные бригадами скорой помощи, передаются в приемное отделение больницы с отметкой времени поступления в "Карте вызова". Еще один исключенный пункт — систематическая дезинфекция санитарных машин.