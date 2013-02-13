Обнаружен участок в головном мозге человека, в котором таится зло, авторы открытия - немецкие неврологи, специалисты открыли зону в головном мозге человека, которая обуславливает его тягу к совершению преступлений.

Зона головного мозга, отвечающая за склонность человека к преступлениям, под воздействием рентгеновского излучения проявляется в виде темного пятна и расположена в центре мозга.

Интересно, что неврологи смогли даже классифицировать "зону зла", разделив на три группы: склонность к насилию, грабежам и убийствам.

Ученые после проведенного исследования пришли к выводу, что, к сожалению, в некоторых людях генетически заложена предрасположенность к насилию.