В Москве частные медучреждения смогут получить право льготной аренды

В Москве стартует пилотный проект по предоставлению льготной аренды под размещение негосударственных медицинских учреждений на первых этажах жилых и нежилых помещений, находящихся в имущественной казне города.

Как сообщил во вторник министр правительства Москвы, глава Департамента здравоохранения Георгий Голухов, этот социально значимый проект в форме государственно-частного партнёрства получил название "Доктор рядом".

"АН" писали, что правительство Москвы запускает в городе пилотный проект "Доктор рядом", в рамках которого на первых этажах жилых и нежилых зданий будут созданы медицинские офисы с врачами общей практики. Оплачиваться их услуги будут из средств обязательного медстрахования, то есть для жителей - бесплатно.

На заседании правительства Москвы глава Департамента здравоохранения также сообщил, что инвесторы должны будут провести ремонт и оснащение будущих врачебных кабинетов за свой счёт. После этого инвесторы смогут получить помещения по льготной ставке 1 рубль за 1 кв. м сроком на 20 лет. Качество проведения работ будет контролировать Департамент здравоохранения. За нарушение правил к инвесторам могут быть применены штрафные санкции в виде повышенной годовой ставки арендной платы, при повторном нарушении будет расторгнут договор.

В рамках пилотного проекта уже определены 8 из 10 помещений под медицинские центры. Как отметил Георгий Голухов, если проект будет успешным, в Москве может появиться до нескольких сотен таких центров.