Учёные из Канады провели исследование, с целью выяснить, кто более доволен жизнью - "совы" или "жаворонки", оказалось, что "жаворонки", предпочитающие ранний подъём, более здоровы и более счастливы, чем "совы".

"Совы" ложатся спать, как правило, после полуночи и встают после полудня,"жаворонки", напротив, встают на заре и рано ложатся.