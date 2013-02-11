Вступил в силу запрет на ввоз в РФ свинины и мяса индейки из США

Практически полный запрет на ввоз мяса и мясной продукции из Соединенных Штатов с сегодняшнего дня ввела сегодня Российская Федерация. Ограничение на ввоз коснётся замороженной свинины и говядины, мяса индейки, а также кишечного сырья и субпродуктов свиней и крупного рогатого скота из-за использования стимулятора роста рактопамина.

"АН" писали, что с 4 февраля по этой же причине действуют ограничения на поставки охлаждённого мяса из США и Германии. Запрет не касается лишь курятины. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко признал, что введённый сегодня запрет будет длительным. Российские исследования показывают, что рактопамин не безопасен для здоровья.