Стрессы могут вызвать серьезное заболевание, мужчины, живущие в условиях стресса, на 45 процентов больше подвержены развитию у них сахарного диабета второго типа, уверены авторы исследования, длившегося 35 лет.

В научной работе приняли участие 7,5 тысяч человек, в итоге диабет второго типа был выявлен у 899 человек, пишут Медвести.

Таким образом, вполне можно расценивать стресс как фактор для развития диабета второго типа.