Онкологические заболевания угрожают половине человечества уже в ближайшие 15 лет, такие неутешительные данные опубликовала Британская благотворительная организация CRUK на основании статистических данных.

CRUK прогнозирует, что в 2027 году онкологические заболевания тех или иных органов будут диагностированы у половины человечества, при этом основными заболеваниями названы меланома (рак кожи), рак кишечника и предстательной железы.