Латвийские врачи будут получать премию за выявленный на ранней стадии рак

Медики Латвии заинтересованы в раннем выявлении онкологических заболеваний у пациентов не только по долгу профессии, но и по вполне материальным причинам.

С 1 января в Латвии в системе определения качества работы семейных врачей учитываются и премируются результаты ранней диагностики рака.

Министр здравоохранения Ингрида Цирцене прокомментировала новоый подход к своевременному выявлению рака: «Мы хотели бы улучшить эти показатели и установили их критериями работы семейных врачей, которые должны следить за данными и приглашать своих пациентов на осмотры. Если впоследствии будет констатирована 1-я или 2-я стадия онкологии, а не 3-я или 4-я, то врачи за это будут получать дополнительно 50 латов (2,9 тыс.руб. – ред.) премиальных».

Медики утверждают, что выявленный на 1-й стадии рак излечим практически на 100%. Если лечение начинается на 4-й стадии заболевания, то результаты, естественно, намного хуже. «В советское время профилактический осмотр был обязательным. Система, которая существовала, и то количество пациентов, которые выявляли, в частности, диагностируя рак шейки матки, достигало 75% — это фантастические цифры, - рассказал "АН-онлайн" онколог Латвийского онкологического центра доктор Александр Дерябо. - Сейчас у нас таких показателей нет и очень долго не будет».

Латвийский Минздрав сумел добиться финансирования государством ежегодного обследования на онкологические заболевания по трем основным направлениям — это проблема молочной железы, рак шейки матки и колоректальный рак.

Беда в том, что приходит на осмотр лишь каждый третий. Уже привыкшие к тому, что за все надо платить, жители Латвии не идут к медикам. Чтобы убедить людей проверить свое здоровье, медики назвали кампанию по своевременной диагностике рака - «Проверь здоровье, государство платит!».