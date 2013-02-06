Почему родители больных детей вынуждены собирать деньги на лечение

Минздрав России проводит расследование и высняет, почему родители серьёзно больных детей вынуждены собирать деньги на их лечение через различные благотворительные фонды и СМИ.

Вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец задалась этим вопросом, пояснив, что государство должно оказывать помощь больным детям бесплатно.

В интервью "Эху Москвы" Ольга Голодец сказала: "Это уже почти детективная история, почему у нас помощь не оказывается государством". Вице-премьер сообщила, что уже дала поручение Министерству здравоохранения. В настоящее время, по словам Ольги Голодец, вопрос, "почему эти дети оказались на страницах газет, а не в больнице, которая должна сделать любую высокотехнологичную операцию", выясняется.