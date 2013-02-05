В Петербурге началась эпидемия гриппа

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, эта тенденция в ближайшее время сохранится, сообщил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко.



«Превышение недельных эпидпорогов отмечено в 29 субъектах», - сказал он.

В частности, эпидпороги превышены в Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Вологодской, Нижегородской, Саратовской областях, Якутии, Карелии, Башкирии, Санкт-Петербурге и Москве.



Кроме того, эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в семи городах - Курске, Сыктывкаре, Кирове, Самаре, Смоленске, Красноярске и Владивостоке. «В Москве эпидпорог по заболеваемости превышен на 7,8%, в Санкт-Петербурге — на 11,7%», - сообщил Онищенко.



Среди простудных заболеваний, которыми болеют в феврале россияне, выделяют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, грипп H3N2, H1N1 и грипп «Б», уточнил он, пишет Фонтанка.