Медики настоятельно рекомендуют сократить потребление соли

Медики настоятельно рекомендуют людям - взрослым и детям - сократить потребление соли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже пересмотрела рекомендации по потреблению соли для взрослых.

Если прежняя норма составляла 2 гр соли в день, то новая - менее 2 граммов. Эксперты ВОЗ также рекомендуют ежедневно включать в рацион от 3,510 гр калия. Его источниками являются орехи, бобовые, финики, капуста, горох, шпинат, папайя и бананы. Калий, как известно, способствует лучшей работе сердца и головного мозга.

По данным экспертов, в рационе человека наблюдается переизбыток соли и недостаточное количество калия.

Для детей старше двух лет нормы более низкие, чем для взрослых, и должны рассчитываться в соответствии с их возрастом и энергетическими потребностями педиатрическими службами каждой страны.

Высокий уровень натрия и низкий - калия в организме увеличивает риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, а также остеопороза, подчеркивается в пресс-релизе ВОЗ.

Специалисты отмечают, что переработанные продукты опасны из-за содержания в них лишней соли. Например, только на 100 граммов бекона или попкорна приходится примерно 1,5 миллиграммов соли.

Ранее исследователи установили, что продукты с повышенным содержанием соли вызывают рак желудка. Злоупотребляя солью, человек рискует приобрести гипертонию, болезни сердца, инсульт, мочекаменную болезнь и остеопороз.