Американские ученые: Излучение энергосберегающих ламп опасно для человека

Американские ученые пришли к выводу, что излучение энергосберегающих ламп опасно для человека, эксперты университета в Стоуни-Брук сообщают, что свет от энергосберегающих ламп может вызвать онкологию.

Опыты проводились на живых клетках, которые подвергались воздействию излучения энергосберегающих и обычных ламп. В итоге оказалось, что облучение обычной лампой не оказало никакого воздействия на живые клетки, в то время как у энергосберегающих ламп выявлен серьезный недостаток.

При длительном воздействии излучение может вызвать у человека рак, сообщают Интернет-СМИ. АН напоминают, что сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечается День борьбы с раковыми заболеваниями.