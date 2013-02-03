Учёные развенчали семь мифов о похудении

Американские учёные из Алабамы, борющиеся с ожирением нации, развенчали семь мифов о похудении, речь идет, в частности, о быстром похудении, о реальности цели и о влиянии на фигуру женщины кормления грудью.

Во-первых, не является истиной утверждение, что незначительные, но устойчивые изменения в потреблении и расходе энергии могут помочь потерять значительный вес, во-вторых, неправда и то, что быстрая и значительная потеря веса хуже долгосрочной диеты.

В-третьих, ученые развенчали миф о том, что реальные цели важны для похудения, так как в итоге человек снижает свою окончательную цель.В-четвертых, не является верным утверждение, что худеть лучше в группе и по программе, в итоге, как правило, в таких группах фиксируются незначительные потери веса.

В-пятых, физкультура в школе и детском саду, не противостоит ожирению среди детей.Кроме того, кормление грудью также не защитит маму от набора лишнего веса и, тем более, не поможет сбросить его. Так же развенчан и миф, что калории активно сжигаются во время занятий любовью, ранее сообщалось, что теряется около 300 калорий, однако, согласно последним данным, число калорий, теряющихся при занятии сексом, не более 14.