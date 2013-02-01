Роспотребнадзор: В Москве болеют свиным гриппом более ста человек

В пятницу главный санитарный врач столицы, руководитель управления Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева сообщила, что в столице зарегистрировано более ста случаев заболевания свиным гриппом. В этом году заболеваемость оказалась выше, чем в прошлом году.

Елена Андреева рассказала, что "в рамках лабораторного мониторинга у нас подтвердился грипп у 112 человек, причем это тот самый грипп, известный с 2009 года. Это вирус A/H1N1". По ее словам, тяжелобольных и летальных исходов среди заболевших не было.

По данным Роспотребнадзора, в этом году заболеваемость оказалась выше прошлогодней. Так, с начала текущего эпидсезона (с осени 2012 - по весну 2013 г.г.) в Москве зарегистрированы 1,4 млн случаев заболевания ОРВИ и 493 случая заболевания гриппом. Это больше, чем за аналогичный период прошлого сезона на 13,9% по ОРВИ и 17,7% по гриппу.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве превысил эпидемиологический порог.