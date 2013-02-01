В пятницу старший научный сотрудник НИИ гриппа Минздрава РФ Игорь Никонов предупредил, что те люди, которые переносят грипп "на ногах" и вдобавок имеют хронические заболевания, подвергают себя неоправданному риску - они могут преждевременно умереть.

Игорь Никонов рассказал: "Если вы переносите грипп "на ногах", в этом случае вы не уважаете окружающих, заражая их. Осложнения могут проявиться не сразу, а у страдающих хроническими соматическими заболеваниями могут вызвать преждевременную смерть".

Он еще раз напомнил, что для профилактики гриппа и ОРВИ необходимо носить медицинские маски, пользоваться одноразовыми платками, мыть руки и лицо при возвращении с улицы в помещение.

Кроме того, позаботиться о своем здоровье необходимо заранее, минимум за два месяца до эпидемии сделать своевременную вакцинацию, принимать специальные иммуномодуляторы и лечить свои хронические заболевания.