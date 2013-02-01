Подсчитано время, которое отнимают у своей жизни женщины, переживающие стрессы

Подсчитано время, которое отнимают у своей жизни женщины, переживающие негативные мысли: мысли о проблемах с детьми, в семье, отношения с коллегами или мужем стоят представительницам прекрасного пола, в среднем, пяти лет жизни.

Исследователи из Великобритании провели исследование, в ходе научной работы ученые пришли к выводу, что крайняя тревога препятствует нормальной жизнедеятельности, не дает сосредоточиться на работе, в итоге приводит к бессоннице и даже депрессии.