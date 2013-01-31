Ученые разработали вакцину от алкоголизма
31 января 2013, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Растущие масштабы алкоголизма в Чили подтолкнули ученых из чилийского университета создать вакцину, помогающую спастись от зависимости. Ученые уже разработали вакцину и в ближайшее время начнут испытывать ее на мышах.
Суть прививки в том, что действие вакцины длится в течение от 6 месяцев до года. Специалисты создали такой препарат, что после его введения человек сможет смотреть на алкоголь и захочет выпить его.
Но даже один глоток спиртного, при наличии введенной вакцины, приведет к тяжелым мучениям, аналогичным страшным симптомам похмелья. Чилийские ученые создали такой препарат, который заставляет печень не вырабатывать ферменты, способствующие переработке алкоголя. По этой причине у зависимого человека возникает нагрузка на сердце, и ему становится еще хуже, пишут зарубежные СМИ.
Ученые предусмотрительно не предусмотрели антидота к вакцине.