Власти Москвы официально объявили о начале в столице эпидемии гриппа и ОРВИ. Заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Леонид Печатников заявил о том, что преодолен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По его данным, пока ситуация на спад не идет. Чиновник сообщил, что в 2012 году эпидемический порог не был преодолен, а сейчас на 14 процентов выше, чем в это же время в прошлом году.

Напомним, днем ранее отмечалось, что в настоящее время гриппует каждый десятый житель Москвы. Всего за неделю - 80 тысяч заболевших.

Ранее главный российский терапевт Александр Чучалин напомнил, что грипп - это острая вирусная инфекция, которая передается от человека к человеку. Чучалин рассказал россиянам, что надо помнить о гриппе.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко во вторник, 29 января, заявил, что в 19 регионах началась эпидемия гриппа. Гриппом, по данным Онищенко, охвачены Москва, Петербург, Липецк, Ижевск, Кемерово. Самая тяжелая ситуация в Башкирии и Ненецком автономном округе. Болеют в основном несовершеннолетние дети