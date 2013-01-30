Ученые: Негативные мысли сокращают продолжительность жизни на пять лет

Британские ученые доказали, что негативные мысли, думы о проблемах, сокращают жизнь человека на пять лет.

Исследование проводилось в Великобритании. Специалисты подсчитали, что ежедневно люди не менее двух часов прокручивают в мыслях случившиеся плохие ситуации.

Люди переживают и думают о здоровье, деньгах, отношениях с родственниками, а женщин еще беспокоит возраст и внешность. Таким образом, человек проводит за переживаниями 14 часов в неделю.

Ученые подсчитали, что как раз пять лет у человека и уходит на грустные, тяжелые мысли.

И ранее было известно, а британские ученые доказали, что сильное беспокойство разрушает нормальную жизнедеятельность, мешает сосредоточиться на работе, приводит к бессонным ночам и проблемам в отношениях с родными людьми.