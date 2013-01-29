В Петербурге посчитали ВИЧ-инфицированных

Глава комитета по здравоохранению Валерий Колабутин на заседании правительства Петербурга заявил, что по официальным данным, в Северной столице проживает почти 45 тысяч ВИЧ-инфицированных. Сегодня же в Смольном губернатор города Георгий Полтавченко одобрил предложенную программу по профилактике данного заболевания, рассчитанную на ближайшие три года. На ее реализацию из городского бюджета планируется выделить 1 миллиард 800 миллионов рублей.

При этом глава города раскритиковал некоторые пункты из списка предложенных профилактических мероприятий, в частности организацию фестивалей.

«Не стоит друг друга обманывать, и вкладывать в программу то, что никак не поможет профилактике заболевания. Вы меня извините, но какие фестивали? Профилактикой необходимо заниматься постоянно, а не два раза в год. Да и само слово «фестиваль» как-то не вяжется с профилактикой ВИЧ-инфекции», - заявил Георгий Полтавченко.

Заметим, что впервые подобная программа в Петербурге была принята еще в 1999 году. По данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, с 2001 года уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в городе на Неве снизился в 4 раза. Тем не менее по мнению специалистов ситуация в городе остается напряженной