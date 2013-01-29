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В Петербурге посчитали ВИЧ-инфицированных
29 января 2013, 16:41 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]
Глава комитета по здравоохранению Валерий Колабутин на заседании правительства Петербурга заявил, что по официальным данным, в Северной столице проживает почти 45 тысяч ВИЧ-инфицированных. Сегодня же в Смольном губернатор города Георгий Полтавченко одобрил предложенную программу по профилактике данного заболевания, рассчитанную на ближайшие три года. На ее реализацию из городского бюджета планируется выделить 1 миллиард 800 миллионов рублей.
При этом глава города раскритиковал некоторые пункты из списка предложенных профилактических мероприятий, в частности организацию фестивалей.
«Не стоит друг друга обманывать, и вкладывать в программу то, что никак не поможет профилактике заболевания. Вы меня извините, но какие фестивали? Профилактикой необходимо заниматься постоянно, а не два раза в год. Да и само слово «фестиваль» как-то не вяжется с профилактикой ВИЧ-инфекции», - заявил Георгий Полтавченко.
Заметим, что впервые подобная программа в Петербурге была принята еще в 1999 году. По данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, с 2001 года уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в городе на Неве снизился в 4 раза. Тем не менее по мнению специалистов ситуация в городе остается напряженной
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