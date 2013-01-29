Эксперты заключили, что храп приводит к серьезным заболеваниям

К храпу надо относиться более серьезно и лечить его, уверены ученые. Люди, страдающие апноэ, чаще других подвержены риску сердечного приступа, чем даже курильщики или люди, страдающие от ожирения.

Американские специалисты из Детройта, изучающие проблему храпа, сообщили в итогах научной работы, что именно храп может вызвать утолщение сонной артерии, что может привести к инсультам и сердечным приступам.

Накануне ученые из университета Висконсина, США, доказали, что люди даже с умеренным храпом в 4,8 раза чаще умирают от онкологических заболеваний.