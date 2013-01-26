Учёные уверены, что негативная информация может привести к ожирению, эксперты университета Майами, США, не первый год борющиеся с ожирением нации сообщают, что тревожная и негативная информация приводит к перееданию.

Специалисты говорят, что, получая негативные новости, человек инстинктивно есть продукты с высоким содержанием калорий, при этом количество съеденного на 40% больше обычного.

Выводы учёных сделаны на основании исследования, проведённого после президентских выборов в США.