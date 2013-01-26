Человек с помощью диеты может сам создавать себе позитивное настроение, уверены учёные психологического факультета Университета Отаго, выводы экспертов основаны на итогах масштабного исследования.

По просьбе учёных 281 доброволец в течение трех недель вел онлайн-дневник, тема дневника - настроение и употреблённые продукты, пишут Медвести.

В итоге оказалось, что те, кто в большом количестве ел овощи и фрукты были более счастливы и полны сил. Учёные отмечают, что для достижения позитивного настроения необходимо от семи до восьми порций овощей и фруктов ежедневно.