В России может распространиться новый вирус, поражающий легкие

Главный терапевт РФ, директор Московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин предупредил о том, что в России может распространиться новый вирус - короновирус. По словам главного российского терапевта, пока не установлено, откуда появился этот вирус-мутант.

Предположительно, от африканских кошек, которых специально разводят для секрета пахучих желез, которые используют в духах. Пока также нет данных, как короновирус будет взаимодействовать с окружающей средой, будет ли передаваться от человека к человеку. Вирус уже циркулирует в ОАЭ, Египте, Иордании. И у него достаточно высокая смертность.

По словам Александра Чучалина, в первую очередь коронавирус поражает глубокие участки легких. Один из симптомов - заразившемуся человеку по ночам может не хватать воздуха, тяжело спать на спине, возникает ощущение удушья. Необходимо немедленно обращаться к врачу, пишет "Российская газета".

По данным директора Московского НИИ пульмонологии, британские врачи, занимавшиеся лечением больных, зараженных новым коронавирусом, зафиксировали высокую смертность от этого заболевания.

Как сказал главный терапевт в интервью изданию: "Начиная с осени 2012 года, и сейчас идет по нарастающей, появился суперновый коронавирус, который по своей геномной структуре отличается от того, что в нашей стране называли атипичной пневмонией. Ситуация пока непонятная".

В связи с появлением нового вируса ВОЗ уже провела экстренное заседание.