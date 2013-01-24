Каждую среду личная жизнь женщины подвергается риску
24 января 2013, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
//Здоровье
24 января 2013, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире
В африканских трущобах можно снять жилье за 400 рублей в месяц
//В мире
Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева
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Самые уязвимые для российской армии страны НАТО определили в Соединенных Штатах
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Даниил Медведев стал чемпионом турнира в США и пятой ракеткой мира
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Жители Подмосковья обнаружили самую высокопоставленную свалку. В лесу кто-то выбросил документы Министерства финансов
«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», дизайнеры выпустят футболки с фразой бортпроводника экстренно севшего самолета
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"Будут протесты и ломка", детский омбудсмен оценил инициативу чиновников запретить мобильники в школах
//В мире
Названо вероятное место для бегства Порошенко в случае угрозы тюрьмы на Украине
//В мире
Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины
//Общество
Минфин не может ответить на вопрос, как конфиденциальные документы оказались на свалке в Подмосковье, но пообещал разобраться
//В мире
Итальянец, которого унесло в море на матрасе, пересек Мессинский пролив и был спасен
//Общество
"Меня ударили по голове и столкнули с балкона", свидетель по делу Кокорина и Мамаева считает, что ее хотели убить
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Медики назвали ягоду, которая избавляет от зубной боли и кариеса
//Общество
//В мире
//Общество
//Спорт
Хусаинов: Арбитр Матюнин в матче «Зенит» - «Ахмат» совершил двойную ошибку
//В мире
//В мире
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Кто говорит, что томат - это не клубничка? Минусинские помидоры - настоящая горячая штучка, у которых есть свой Instagram
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//Общество
В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании
СМИ: бывшая солистка группы t.A.t.U Лена Катина разводится с мужем
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В Лондоне показали коллекцию нижнего белья для детей-трансгендеров. Маргарита Симоньян прокомментировала новинку
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Православные активисты заставили парня раздеться. Им не понравилась надпись на его майке
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Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?
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