Каждую среду личная жизнь женщины подвергается риску

Среда может подвергнуть риску личную жизнь женщины, уверены учёные из Великобритании,специалисты выяснили, что в 15.30 и именно в среду женщина выглядит старше своего возраста, что, безусловно, сказывается на ее внешнем виде.

За основу учёные взяли рабочий график представительниц прекрасного пола, оказалось, что именно после полудня в среду уровень энергии у женщин падает до минимума, а стресс достигает своего пика.

Интересно, что ранее данные опроса показали, что около 12% женщин считают среду самым стрессовым днем недели.