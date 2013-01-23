Прием горячей пищи из пластиковой посуды обеспечивает камни в почках

Исследование сотрудников Гаосюнского медицинского университета в Тайвани показало, что меламиновая (пластиковая) опасна для здоровья: горячая еда значительно повышает количество выделяемого ядовитого соединения.

Это соединение - меламин способствует образованию камней в почках.



В ходе работы специалисты наблюдали за двумя группами людей, которым предлагали съесть горячий суп. Известно, что одна группа ела из меламиновой посуды, а другая — из керамической. До приема пищи и через два часа после него у добровольцев брали образцы мочи. В результате (спустя 12 часов) выяснилось, что у тех, кто ел из меламиновой посуды, уровень ядовитого соединения составил 8,35 мкг, а у тех, кто ел из керамической, — 1,3 мкг.



Исследования токсичности меламина на животных показали, что прием горячей пищи из пластиковой посуды может вызвать образование камней в почках, повреждение почек и привести к раку. Исследователи настоятельно советуют вместо пластиковой одноразовой посуды использовать бумажную.





