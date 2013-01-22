Бессонница влияет не только на здоровье "неспящего", но и на его семью, уверены американские ученые Калифорнийского университета,которые провели исследование более 60 пар в возрасте от 18 до 56 лет.

Интернет-СМИ пишут, что испытуемые вели дневник сна и отмечали, как ночной сон (или бессонница) влиял на восприятие их второй половины.

В итоге опыта учёные делают неутешительный и логичный вывод, что плохой сон может вызывать чувство недооцененности, а это, в свою очередь, влияет на качество отношений.

Ранее сообщалось о том, что если оба партнера спят без одежды, то это может улучшить отношения в паре, так как в результате касания тел вырабатывается окситоцин, способный повлиять на сексуальную жизнь пары.