Сон без одежды способствует похудению. И не только

Сон нагишом сам по себе крепче, качественнее и лучше потому, что в таком случае тело не подвергается перегреву. Обнаружен и другой положительный эффект такого сна: «голый» сон способствует похудению.



Это связано с тем, что без одежды человек спит спокойнее, а это значит, что приостанавливается выработка гормона стресса — кортизола. При всем при этом сохраняется энергия самого тела, а чувство голода контролируется. Когда сон нарушается, то уровень кортизола растет, из-за чего наутро человек испытывает сильное чувство голода, которое можно утолить только большим количеством еды.



«Обнаженный» сон омолодит организм, так как перегрев может нарушить воздействие мелатонина и гормона роста, которые являются главными гормонами в омоложении. При снижении температуры тела выделяется гормон роста, а также восстанавливается кожа.



Когда оба партнера предпочитают обнаженный сон, то при соприкосновении их тел происходит выделение окситоцина, способного наполнить страстью и обогатить их сексуальную жизнь.



