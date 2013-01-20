Итальянские ученые нашли лекарство от ревности

Итальянцы знают, что такое ревность. Исследователи из Университета Пизы выявили, что пять видов ревности: депрессивный, параноидальный, маниакальный, боязнь развода и гипертрофированный.

Итальянские ученые считают, что в случае, когда ревность становится патологией, необходимо подключать лекарственные препараты. По мнению психиатров из Пизы, ревность провоцируют биохимические процессы в головном мозге человека. Они считают, что ревновать до безумия способны люди мнительные, стеснительные, пережившие в детстве обиды и унижения. Но ревнуют своего партнера и вполне успешные и состоявшиеся люди. Соответственно, с комплексами неуверенности в себе ревность связана лишь отчасти.

Исследователи из Университета Пизы считают, что потенциальных ревнивцев можно выявить при медосмотре. Руководитель исследования нейропсихиатр Донателла Марацци пояснила, что при появлении навязчивого состояния, связанного со страхом быть обманутым, отмечается падение уровня серотонина - нейропередатчика ощущения счастья, сообщает medikforum.ru.

Ученые считают, что ревность, сопровождаемая стремлением причинить вред партнеру, является проявлением "синдрома Отелло". В этом состоянии вырабатывается в избыточном количестве гормон допамин. Как пояснили психиатры, человек, проявляющий патологическую ревность, получает в эти моменты удовольствие. Психиатры считают, что потенциально опасных ревнивцев можно выявить с помощью магнитно-резонансного исследования и их необходимо лечить с помощью лекарственных препаратов.