МЧС дает совет: что делать, если разбился ртутный градусник

Ртуть относится к сильно действующим ядовитым веществам. Небольшое количество этого жидкого металла содержится в термометре для измерения температуры тела человека. Особо опасны для здоровья пары ртути.

Об этом в воскресенье напоминает башкирский главк МЧС России на ведомственном сайте. Если вы разбили градусник, необходимо правильно и в кратчайшие сроки собрать вещество. С этой процедурой можно справиться самостоятельно.

Если в вашем доме разбился градусник и ртуть раскатилась по столу, полу, ни в коем случае не пытайтесь вытереть ее тряпкой - это приведет к размазыванию вещества и увеличению поверхности испарения.

Для сбора ртути понадобится банка, наполненная водой, с плотной крышкой, обыкновенная кисточка, резиновая "груша", бумажный конвертик, резиновые перчатки, лейкопластырь, мокрая газета, тряпка и раствор марганцовки.

Наденьте резиновые перчатки и при помощи кисточки соберите самые крупные шарики ртути в бумажный конвертик. Затем нужно "втянуть" в резиновую "грушу" мелкие шарики, а оставшиеся капельки "наклеить" на лейкопластырь.

Всю собранную ртуть нужно поместить в банку и плотно закрыть крышкой. Очищенную поверхность необходимо протереть мокрой газетой, а затем обработать раствором марганцовки и как следует проветрить помещение.

Спасатели призывают помнить, что при любых условиях запрещено смывать в канализацию, закапывать, сжигать или иным способом "утилизировать" ртуть и использованные для ее сбора материалы, поскольку этот жидкий металл - очень токсичен!

Если такой случай застал вас, обратитесь в единую дежурно-диспетчерскую службу вашего населенного пункта, советуют спасатели.