Ученые доказали, что морковный сок может быть опасен для здоровья

Ученые доказали, что свежевыжатый морковный сок полезен не для каждого человека. Специалисты выявили, что у морковного сока есть вредные свойства. Морковный сок противопоказан людям с диагнозом "сахарный диабет".

По словам диетологов, люди, которые болеют сахарным диабетом, могут выпивать не более одного стакана в неделю. В соке цвета солнца содержится много различных видов сахара. Для тех, у кого сбои в работе поджелудочной железы или при обострениях панкреатита, пить морковный сок вообще строго запрещено. Сок из морковки также медики категорически не рекомендуют при наличии различных заболеваний кишечника.

Натуральный морковный сок для лучшего усвоения рекомендуют употреблять со сливками. Но если выпить его слишком много, то можно почувствовать недомогание: головные боли, общая слабость. В более тяжелых случаях могут начаться приступы тошноты и рвоты.

Бета-каротин, содержащийся в овоще, при чрезмерном употреблении может изменить цвет кожи. Лицо может пожелтеть. Учитывая все противопоказания, медики не рекомендуют пить морковный сок ежедневно.

Лучше включать в рацион этот напиток 2-3 раза в неделю.