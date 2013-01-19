Виагра может помочь мужчинам похудеть

Специалисты Боннского университета выяснили, что известный препарат виагра, помимо лечения эректильной дисфункции, может помочь мужчинам и в борьбе с лишним весом.

Оказалось, что виагра обладает побочным свойством, благодаря которому белые жировые клетки преобразуются в бурый жир, сжигающий калории.

Кроме того, силденафил, содержащийся в виагре, препятствует выработке гормонов, вызывающих воспаление. Это открытие, по мнению ученых, позволит в будущем сократить риск развития хронических заболеваний - таких как, болезни сердца, рак, диабет.



Открытие неожиданного побочного эффекта виагры совершил профессор Александр Пфайфер из Боннского университета, сообщает kakmed.com. Команда профессора провела серию испытаний силденафила на мышах. Эксперимент показал, что "накаченные" виагрой мыши, сидя на обильной жирами диете, толстеют значительно медленнее, чем их братья и сестры из контрольной группы. Для изменений в обмене веществ у мышей под действием силденафила понадобилось всего 7 дней приема препарата.



При этом ученые предостерегают от бездумного злоупотребления виагрой ради похудения, подчеркивая, что исследование находится на ранней стадии и все выводы были проверены только на мышах.