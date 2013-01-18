Названы продукты, которые помогут уснуть страдающим от бессонницы

Названы продукты, которые помогут уснуть, так как медицинские препараты, помогающие уснуть после тяжелого дня, весьма вредны, ученые из ФРГ озвучили продукты питания, которые "усыпят" страдающего бессонницей.

Выводы сделаны на основании результатов научной работы, в списке "усыпляющих" продуктов обезжиренный йогурт и шоколад.

Ученые обращают внимание, что продукты действенны в течение первых 15 минут, как и испытанный рецепт - тёплое молоко с мёдом.