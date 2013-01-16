ВОЗ рапортует об успехах в глобальной борьбе с забытыми болезнями

Благодаря новой глобальной стратегии миру удалось добиться беспрецедентного успеха в борьбе с забытыми тропическими болезнями. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения, обнародованном в среду в Женеве.

Новая глобальная стратегия, подразумевающая регулярные поставки недорогих препаратов и устойчивую поддержку сообщества доноров, только за год обеспечила необходимым лечением 711 миллионов человек, говорится в докладе ВОЗ, передает Центр новостей ООН. Его авторы прогнозируют дальнейшее расширение программы помощи с тем, чтобы в ближайшие пять лет охватить лечением еще 235 миллионов нуждающихся.

В список 17-ти забытых тропических инфекций входят, в частности, такие, как проказа, африканская сонная болезнь, трахома, шистосомоз, гельминтоз и ряд других.

Особенность этих заболеваний в том, что они процветают в условиях нищеты, особенно, при жарком и влажном тропическом климате. Большинство из этих паразитарных болезней передается насекомыми - от комаров, мошек и улиток до москитов, мух цеце, клопов и так называемых комнатных мух. Другие инфекции передаются через загрязненную воду и почву, зараженную яйцами гельминтов.

Страдания, вызываемые забытыми тропическими болезнями, в значительной мере, скрыты от глаз. Больные живут практически изолированно в отдаленных сельских районах и беспорядочно растущих трущобах, для которых характерны отсутствие безопасной питьевой воды, низкий уровень образования, санитарии и жилищных условий и фактическое отсутствие доступа к медицинской помощи.